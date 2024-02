O Inter atacou mais, finalizou mais, teve mais posse. E, diferentemente do que ocorria pouco tempo atrás, venceu o Gre-Nal, e com um gol nos acréscimos. Quando a impressão do Beira-Rio era de que o empate permaneceria. Ainda mais que o Grêmio atacava bastante. Mais do que a liderança, assegurada pelos 25 pontos, a celebração colorada foi a vitória sobre um rival. E da forma que foi.