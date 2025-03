Vinícius Júnior posta comemoração de jogador do Inter no Gre-Nal

Vinícius Júnior e Carbonero na mesma comemoração. Montagem sobre fotos de Renan Mattos e Instagram:@vinijr / Agência RBS e Reprodução

O craque brasileiro Vinícius Júnior postou em seus stories do Instagram a foto da comemoração de Carbonero no primeiro gol do Inter no último Gre-Nal.

O colombiano, quando atuava pelo Racing, era conhecido por "Carbonicius", em razão da aparência e características de velocidade e drible pelo lado esquerdo do ataque.

Além desta semelhança, agora eles fazem a mesma comemoração de gol. No Gre-Nal da Arena, Carbonero colocou a mão esquerda no rosto e fez um sinal de tiro com a mão direita após balançar as redes do Grêmio.

Craque brasileiro compartilhou neste domingo (9) foto do jogador do Inter.

Mesma forma como Vinícius Júnior já comemorou seus gols, como neste domingo (9), diante do Rayo Vallecano.

O atacante brasileiro já destacou Carbonero em outro momento. Quando o colombiano recebeu o apelido no Racing, o brasileiro enviou um vídeo lhe saudando.