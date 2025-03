Borré ou Valencia, quem deve ser o titular para o Gre-Nal?

Técnico do Inter e a dúvida para o clássico. Ricardo Duarte / Inter, divulgação

Uma das questões do time colorado para o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho é a titularidade do ataque. De forma surpreendente, Rafael Borré voltou a ficar à disposição.

A primeira projeção do clube apontava que o colombiano não estaria disponível até o final da competição. Porém, o atacante entrou em campo no último Gre-Nal e tem condições de atuar no confronto decisivo. Nos resta entender qual será a decisão do técnico Roger Machado.

A proporção de tamanho entre Enner Valencia e Borré é equivalente. Não vejo um sendo maior do que o outro no contexto do Inter. No auge do seu futebol com a camisa colorada, Valencia encantou.

O que o equatoriano fez na Libertadores 2023 e no clássico Gre-Nal daquela ocasião foi impressionante. Por outro lado, pode ser que o colombiano não tenha alcançado esse mesmo nível de atuação. Contudo, a sua regularidade agrada. A média de boas apresentações colabora com a sequência regular da equipe.

O jogo realizado pelo Inter no último sábado (08) será histórico caso o título seja confirmado. Dominar o maior rival, fora de casa, com chances de golear é atípico quando falamos de clássico, ainda mais se esse clássico se trata de um Gre-Nal.

Os jogadores que fizeram parte desse processo tático e técnico precisam ser valorizados. Por conta disso, a tendência é que Roger repita o time que jogou tão bem no campo adversário.

Time descaracterizado

Quando Wesley, Borré e Alan Patrick se lesionaram, duvidamos um pouco da capacidade colorada de alcançar o objetivo do título.

A volta de Alan Patrick aumentou a confiança, mas ainda assim apresentava um time descaracterizado na comparação com aquele que estávamos acostumados.

Mesmo assim, Carbonero, Vitinho e Valencia assumiram a responsabilidade e garantiram a mesma entrega ao torcedor.

Enner Valencia

Enner Valencia não foi mal dentro da Arena. Foi insuficiente no quesito gol, mas não se escondeu no confronto.

Inclusive, sua movimentação ajuda a mecânica ofensiva do time na construção dos dois gols marcados. Pelo tamanho e investimento do camisa 13, ele precisa entregar mais.

O histórico de Valencia faz com que as críticas ao seu futebol sejam pesadas. Porém, ele merece começar essa final como titular pelo placar que foi construído na primeira partida. O critério é o mesmo para Carbonero e Vitinho.