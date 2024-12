Inter faz sondagem por zagueiro do Vila Nova-GO

Zagueiro Jemmes (centro) foi sondado pelo Inter. Roberto Côrrea / Vila Nova-GO, Divulgação

O Inter procurou o Vila Nova-GO nos últimos dias para sondar a situação do zagueiro Jemmes, de 24 anos, titular na campanha da equipe na Série B de 2024. A pedida do clube do Centro-Oeste é de cerca de 1 milhão de euros . A negociação poderá evoluir nos próximos dias.

O nome do jogador foi levantado pelo Departamento de Futebol após a definição da priorização de atletas para o setor defensivo por conta do baixo número de alternativas para o setor. Vitão, Rogel e Clayton Sampaio são as peças disponíveis atualmente para Roger Machado.

Jemmes, revelado pelo Taquaritinga, equipe do interior de São Paulo, passou por times de menor expressão, até chegar ao Vila Nova-GO, por empréstimo, em abril. Ele atuou em 35 partidas na última Segunda Divisão com três gols marcados. Ele tem 1,87m e é considerado um zagueiro de boa impulsão e velocidade.

Em outubro, ele foi adquirido junto ao Capivariano-SP. Além de valorização salarial, Jemmes assinou um novo contrato até o final de 2027.

Segundo apurou Zero Hora, a investida poderá ser sacramentada. A pedida é por 50% dos direitos econômicos, mas há margem para negociação. Cláusulas futuras de desempenho chegaram a ser cogitadas entre as partes.

Outro fator apontado como positivo é a relação entre os clubes em negociações recentes. Um exemplo foi a curta passagem de Fernando por Goiânia, que durou cerca de 45 dias, antes do meio-campista chegar ao Beira-Rio, em fevereiro de 2024. Jogadores pouco aproveitados em Porto Alegre já foram cedidos temporariamente para o time goiano.

O Inter analisa o cenário. Vitão poderá ser negociado em breve. Com isso, há urgência para encontrar atletas relativamente baratos e com potencial de titularidade. Sem grandes recursos, os dirigentes buscam alternativas dentro da realidade colorada para 2025.