Roger deve promover estreia de promessa da base do Inter no Gauchão

Yago Noal tem contrato com o clube até o final 2028. Renan Mattos / Agencia RBS

O planejamento de Roger Machado para o confronto diante do Fortaleza, na última rodada do Brasileirão, era de promover a estreia de Yago Noal. O meia, de 17 anos, ainda atleta do sub-20, já treina com os profissionais. Agora, ele deve debutar no Gauchão.

De acordo com o técnico colorado, no contexto do jogo, com placar adverso de 3 a 0, a opção foi pela preservação. O banco, repleto de garotos formados na base, rendeu quatro jovens para o segundo tempo (Luis Otavio, Ricardo Mathias, Lucca e Gabriel Carvalho).

— Acabei o jogo com quatro jogadores da base e iria colocar o Yago, mas talvez não fosse justo colocá-lo em campo com um resultado de 3 a 0, mesmo que fosse para estrear. Mas ele já trabalha com a gente para um próximo momento do ano que vem — declarou.

No Gauchão, pelo período curto de trenos, o planejamento prevê o uso de jovens no elenco. Além das figurinhas conhecidas pelo torcedor e também Noal, Victor Gabriel e Pedro Kauã, zagueiros também do sub-20, devem ganhar espaço na largada de 2025.