Montiel volta ao River Plate, que já tem quatro campeões mundiais

O lateral-direito Gonzalo Montiel, autor do gol de pênalti decisivo que deu à Argentina o tricampeonato mundial na final da Copa do Catar-2022, retornará ao River Plate, após quase quatro temporadas no futebol europeu.

Montiel, do Sevilla, já viajou da Espanha para Buenos Aires numa transferência no valor de cerca de 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 28 milhões pela cotação atual) por sua contratação e a previsão é de que nesta quinta-feira (16) faça os exames médicos necessários para depois assinar o contrato com o clube onde iniciou sua carreira, a princípio até o final da temporada de 2028.

"Com Montiel está tudo fechado, todos os documentos estão lá, tanto com a contraparte, com o Sevilla, quanto a parte contratual e trabalhista com o jogador", anunciou o presidente do River, Jorge Brito, à imprensa local.

Montiel, de 28 anos, se juntará ao elenco na pré-temporada do River diretamente em Buenos Aires, onde encontrará com o técnico Marcelo Gallardo e, como chega em ritmo de competição, poderá ter alguns minutos de jogo já no amistoso da próxima terça-feira, dia 21, em que os 'Millonarios' enfrentarão a seleção mexicana no estádio Monumental.

Montiel é o sexto reforço do River para 2025, num ano em que o clube da faixa diagonal vermelha tem como principais objetivos a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, além do campeonato argentino.

Profissional desde 2016, Montiel se tornou titular absoluto do River durante a primeira etapa do ciclo de 'El Muñeco' Gallardo, que incluiu a conquista da Copa Libertadores no final de 2018 em Madri, com a histórica vitória sobre o Boca Juniors (3-1) .

O clube soma assim seis jogadores de renome ao seu plantel. Além de Montiel, o River contratou os meio-campistas Enzo Pérez e Giuliano Galoppo, o paraguaio Matías Rojas, o chileno Gonzalo Tapia e o zagueiro Lucas Martínez Quarta, e está muito perto de fechar a contratação do atacante Sebastián Driussi, do Austin FC, da MLS.

Str/aam