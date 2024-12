O atacante Wesley é um dos destaques do 2024 do Inter. O artilheiro da equipe no Brasileirão, com 11 gols, desperta o interesse de clubes do Exterior. Após proposta do Besiktas, da Turquia, no meio do ano, agora o Krasnodar, da Rússia, tenta levá-lo. A sinalização é de oferta na casa de 8 milhões de euros, equivalente a R$ 50,4 milhões.