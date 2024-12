Roger fala sobre duelo do Inter pelo quarto lugar contra o Fortaleza: "Consolidar retomada"

Colorado perdeu o último jogo do ano no Beira-Rio.

A última rodada do Brasileirão vale para o Inter cerca de R$ 2,3 milhões. No confronto contra o Fortaleza, o Colorado pode se confirmar na quarta posição na tabela de classificação e garantir R$ 40,8 milhões. Caso fique em quinto, faturaria R$ 38,5 milhões.

— Ainda não me debrucei em cima do Fortaleza. Eles são muito fortes nas transições. Definem muito rápido as jogadas, costumam dar a bola para explorar as bolas nas costas. Tem um trabalho muito consolidado. A invencibilidade em casa está aí para ser batida. Não demos o ano como encerrado. A quarta posição é importante para consolidar a retomada no campeonato — analisou.

— É o resgate da autoestima do torcedor. Falei para o presidente, esse ano merecia um documentário do que se passou e a forma como o clube se reergueu. Cada vez mais o torcedor se sentiu orgulhoso. Encontro com alguns na rua e falam que a atmosfera do campo tem sido importante junto com os resultados. Pretendemos construir para dar muito orgulho com títulos para o Inter.