Mega da Virada: apostas exclusivas começam nesta quarta-feira 

Apostas podem ser feitas até as 18h do dia 31 de dezembro.

As apostas exclusivas para o sorteio da Mega da Virada, que será realizado em 31 de dezembro, começam nesta quarta-feira (18). O prêmio estimado é de R$ 600 milhões , o maior já pago na história do concurso.

Apostas podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio, que será em 31 de dezembro, às 20h.