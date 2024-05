Conhecida por financiar a habitação popular pelo Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal (CEF) busca dinheiro no Exterior para habitações no Rio Grande do Sul, que está com centenas de milhares de desalojados. A captação é feita pelo Fundo de Arrendamento Residencial, criado com recursos de fundos e programas governamentais em extinção ou obtidos por meio de empréstimo junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).