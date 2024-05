Segundo maior PIB do Rio Grande do Sul e bem menos afetada pela chuva, a Região Norte estruturou uma forma de ajudar atingidos pela enchente. Foram mapeados empregos e imóveis disponíveis para oferecer a famílias que queiram se mudar para Passo Fundo e municípios do entorno, como Marau. A iniciativa não tem pretensão de resolver o grave problema do Estado nem retirar pessoas das suas cidades, mas quer aliviar a sobrecarga de municípios na reconstrução de residências e postos de trabalho. O norte gaúcho está sempre precisando de mão de obra.