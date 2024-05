Praticamente três em cada 10 empresas de Porto Alegre foram atingidas pela enchente. O dado foi apresentado em uma reunião de duas horas da diretoria da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), encontro do qual a coluna participou. A partir de informações da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, o diretor da entidade varejista, Mauricio Cardoso, calcula que cerca de 400 mil trabalhadores tenham sido afetados.