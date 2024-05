Terceira maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, A UnidaSul está reabrindo operações que tiveram que ser fechadas pela enchente. A última foi o atacado Macromix do centro de São Leopoldo. A operação fica em horário reduzido das 8h às 18h. Antes ainda, o grupo retomou as atividades no seu centro de distribuição em Esteio. De largada, 30 caminhões foram enviados para as lojas.