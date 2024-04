Saiu o ranking completo da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que aponta todos os anos quais são as maiores redes em termos de faturamento no país. Em 2023, o setor bateu R$ 1 trilhão de receita, considerando de atacarejo a mercearia e loja de contêiner em condomínio. O valor representa 9,2% do PIB brasileiro. São 9 milhões de empregos.