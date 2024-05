O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, retorna ao Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (15), para encontro com autoridades locais e pronunciamento com novo anúncio de medidas em apoio ao Estado. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, os anúncios têm como foco o suporte para recuperação do Estado atingido fortemente por chuvas e enchentes.