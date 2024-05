O hidrólogo Fernando Fan, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, falou à Rádio Gaúcha que a subida do Guaíba, prevista por conta do vento forte e das chuvas que atingiram o Estado, não chegou ao pior cenário. Com isso, a partir desta quarta-feira (15), a tendência é de que o nível comece a baixar gradativamente.