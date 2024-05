Uma das principais instituições de saúde da Capital, o Hospital Moinhos de Vento está há 10 dias sem fornecimento de água da rede pública. Para manter as atividades, além de ser abastecido por caminhões-pipa do Dmae, o hospital contrata caminhões-pipa próprios, compra bombonas em mercados, e recebe doações de empresas do ramo de bebidas.