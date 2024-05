O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) fez uma manobra na rede para garantir o fornecimento de água às regiões da Santa Casa e do Hospital de Clínicas, abastecidas pela Estação de Tratamento (ETA) Moinhos de Vento, que está inoperante. Desde o fim de semana, os dois hospitais estão temporariamente recebendo água da ETA Menino Deus. Com isso, alguns moradores e estabelecimentos dos bairros Bom Fim e Independência voltaram a ter água no domingo (12).