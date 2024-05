Um juro "baixíssimo" foi o que prometeu estar buscando o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a grandes empresas em visita a Caxias do Sul. Era esperado um anúncio, mas foi ainda um pré-anúncio de linhas de crédito a serem viabilizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que terá uma "sede avançada" em Porto Alegre. Estão previstos R$ 15 bilhões do fundo social. A oficialização ficará para o presidente Lula, disse Alckmin na conversa com empresários. O vice-presidente disse que o dinheiro será para capital de giro e também para a reconstrução dos negócios, citando máquinas e equipamentos.