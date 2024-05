Quarenta e cinco gráficas foram foram atingidas por alagamentos no Estado. O número representa cerca de 50% das empresas do setor. A estimativa é de um levantamento do Sindicato da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul (Singraf). A maioria delas fica na zona norte de Porto Alegre, que é um polo de negócios da área e foi tomada pela água.