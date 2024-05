Mais de 700 empresários — a maioria de pequeno porte — se reuniram para pensar o difícil presente e o desafiador futuro do 4º Distrito, região que vinha sendo revitalizada e agora enfrenta o pior da enchente de Porto Alegre. Entre um resgate de alguém ilhado e uma ronda de barco próprio para tentar afastar saqueadores do comércio, resolveram criar a Associação de Empresários do 4º Distrito Atingidos pela Enchente. O presidente é Arlei Romeiro, que teve seu negócio inundado, assim como o do seu irmão. Por enquanto, a sede é formada por dois toldos com cadeiras na calçada, onde é servido café preto e tem água mineral.