Anunciado na quinta-feira da semana passada, o dinheiro do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe) ainda não chegou aos bancos para ser emprestado às empresas. O governo prometeu R$ 1 bilhão para subvenção do juro neste crédito, com financiamento de até 72 meses com 24 meses de carência e taxa nominal de 4% ao ano.