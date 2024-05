"Ela que começou tudo". Foi assim que indicaram à coluna que conversasse com Gisele Dalmás, dona da padaria e confeitaria Dalmás, na Rua Conde de Porto Alegre, uma das entradas do 4º Distrito, região que vem sendo revitalizada e agora enfrenta o pior da enchente de Porto Alegre. Na primeira vez que olhei Gisele, ela estava abraçada por outra empreendedora enquanto observava sua loja, ainda com água na porta. Nas vezes seguintes, porém, ela estava circulando entre as rodas de empreendedores que se formavam naquele início de alagamento na esquina com a Rua Santa Rita e que continuava a perder de vista, passando pela Avenida Farrapos.