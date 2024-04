Os preços de Gramado — que acabam respingando em Canela — voltaram à pauta das mensagens dos leitores após a coluna deste domingo que trouxe a preocupação do setor hoteleiro e das operadoras de turismo com a baixa nas reservas. Os relatos apontam, na maioria, para o alto custo para comer em restaurantes e comprar comida em supermercados. Outros tantos falam das atrações turísticas e alguns ainda citam hospedagem, mas bem menos do que antes.