Haja resiliência para as agências de viagens do Rio Grande do Sul. Recém viram seus negócios sangrarem pelo impacto da pandemia no turismo e, agora, enfrentarão o fechamento do aeroporto de Porto Alegre até, no mínimo, agosto. Será preciso amenizar, seja com aeroportos alternativos, seja com mais opções de turismo terrestre. O podcast Nossa Economia, de GZH, conversou com o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens no Rio Grande do Sul (Abav-RS), João Augusto Machado. Veja trechos abaixo e ouça a entrevista na íntegra no final da coluna.