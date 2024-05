Um caminhão com 10 toneladas de doações chegou a Porto Alegre vindo de Brumadinho, em Minas Gerais, cidade que viveu uma tragédia em 2019 com o rompimento de uma barragem. A carga entregue no Shopping Total tinha de água a cestas básicas, de roupas a brinquedos. Voluntária da Associação Amigos de Brumadinho, Ana Couto diz que a campanha de arrecadação mobilizou a cidade mineira.