O voto do empresariado de Porto Alegre para o segundo turno

Mesmo com as falhas do município na enchente, Sebastião Melo (MDB) nunca perdeu o apoio dos empresários, que nem criticavam a prefeitura publicamente. Além do histórico receio da iniciativa privada com a esquerda, isso remonta à vitória dele em 2020 para este mandato atual, quando ofereceu o diálogo que o empresariado ressentia não ter tido no auge da pandemia com o ex-prefeito Nelson Marchezan (PSDB).