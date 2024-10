Por que o Parque do Caracol ficará fechado por cinco meses, inclusive no Natal Luz

Após a coluna ter relatado descontentamento do setor turístico com o fechamento do Parque do Caracol de outubro a março para obras, o Grupo Iter detalhou os motivos da decisão. A diretora do parque, Sandra Ferraz, e o diretor de Relações Institucionais da concessionária, Paulo Gontijo, responderam às ponderações, como a necessidade de fechamento total. Disseram que não há a possibilidade de suspensão parcial de atividades porque o ponto com vista da cascata, por exemplo, ficará interditado para instalação do mirante de 800 metros que substituirá o atual, de 40 metros.