Setor turístico está preocupado com o fechamento por cinco meses do Parque do Caracol, em Canela

Durará cinco meses o fechamento do Parque do Caracol, em Canela, para obras. A concessão estadual é do Grupo Iter. Após a suspensão das atividades em outubro, a reabertura ocorrerá somente em março de 2025. Descontente, a comunidade local procurou preocupada a coluna, que havia noticiado o investimento de R$ 32 milhões em novas atrações, pois o período é longo e, principalmente, por pegar a época de maior movimento do ano, que é o Natal Luz.