Com aeroporto fechado, preço das passagens aéreas no RS subiu o triplo do país

O fechamento do aeroporto de Porto Alegre após ter sido inundado, provocando uma diminuição drástica nos voos, fez os preços das passagens aéreas dispararem para os gaúchos. Na pesquisa de inflação do IBGE, que considera destinos domésticos, foi a alta mais forte entre as regiões pesquisadas: 28,5%, quase o triplo da média nacional no período. Só em setembro sobre agosto, o aumento foi de 7,01%, novamente a maior elevação do país.