Autorizada venda de passagens para o aeroporto Salgado Filho

Retomada das operações no terminal da Capital terá início no dia 21 de outubro, com 128 voos diários, conforme anúncio dos ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do extraordinário pela Reconstrução, Paulo Pimenta

08/08/2024 - 17h51min Atualizada em 09/08/2024 - 16h09min