O que (ainda) falta para voltar a venda de passagens para o aeroporto de Porto Alegre

Ainda pela manhã, a coluna comentava que as reuniões têm sido praticamente diárias, mas as companhias aéreas ainda não bateram o martelo sobre quando iniciarão a venda de passagens para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que está em obras para conserto dos estragos da inundação. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) esperava documentação da Aeronáutica sobre capacidade do local para distribuir ainda nesta semana os slots, que são os horários para pousos e decolagens. Sem eles, não tem como comercializar os bilhetes. Na tarde desta quinta-feira (8), o Ministério de Portos e Aeroportos disse que, por ele, estava autorizado. Para este anúncio ter ocorrido, é provável que tenha avançado o que cabe à agência reguladora – mesmo que ainda não tenha saído a publicação dos slots – e que as companhias áreas tenham topado abraçar a antecipação.