Comércios quase desertos, restaurantes fechados e pontos turísticos, antes disputados, praticamente vazios. Apesar de fria e ensolarada, é uma quarta-feira (15) totalmente atípica para o mês de maio em Gramado. O cenário, lamentado a cada conversa com empresários locais, é resultado da chuva que atingiu o Estado nas últimas semanas. Sem a operação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e com acessos por estradas prejudicados, o setor turístico prevê perdas de até R$ 150 milhões para este e para o próximo mês.