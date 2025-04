Morre o presidente da Câmara de Morro Reuter, Guido Dilkin

A Câmara de Vereadores de Morro Reuter informou o falecimento , na manhã de sábado (29), do presidente da Casa, Guido Dilkin (PP), aos 57 anos. Ele enfrentava um tumor no cérebro , diagnosticado em dezembro de 2024, pouco antes de começar o quinto mandato no Legislativo municipal.

Reeleito como o vereador mais votado da cidade , com 404 votos, Dilkin tomou posse como presidente da Câmara em 1º de janeiro, mas licenciou-se no dia seguinte para tratar a doença.

Despedida

Os atos fúnebres aconteceram na Capela Mortuária do Walachai. O enterro ocorreu no domingo (30), no Cemitério Católico do Walachai.