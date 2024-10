Depois de emocionar o público com suas recentes apresentações na Expointer 2024 e em Tuparendi, no noroeste do Estado, a cantora Luísa Sonza desembarca mais uma vez por aqui. Ela sobe ao palco do Pepsi On Stage em Porto Alegre, neste sábado (19), a partir das 23h30min, com o show da turnê deluxe do disco Escândalo Íntimo.