O Festival Salve O Sul, realizado neste domingo (9) e na sexta-feira (7), arrecadou mais de R$ 8,2 milhões ao Rio Grande do Sul apenas com a venda dos ingressos. No Allianz Parque, em São Paulo, o evento beneficente reuniu mais de 40 artistas e 40 mil pessoas pela reconstrução e apoio aos gaúchos.