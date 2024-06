O cantor João Luiz Corrêa foi um dos artistas nativistas que se apresentaram no Festival Salve o Sul neste domingo (9), em São Paulo. Em participação no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (10), ele falou sobre como foi o evento e elogiou a solidariedade demonstrada pelos artistas do resto do país com o momento desafiador do Estado.