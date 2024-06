O domingo (9) foi de apoio aos gaúchos no festival Salve o Sul. Sob o comando de Luísa Sonza, diversos artistas se apresentaram no Allianz Parque, em São Paulo, no segundo dia do evento — na sexta (7), um show especial dos Amigos embalou a programação. Toda a renda dos ingressos será revertida para a recuperação do Estado.