O Festival Salve O Sul começou nesta sexta-feira (7), no Allianz Parque, em São Paulo, com reencontro dos Amigos. Chitãozinho, Chororó, Zezé Di Camargo, Luciano e Leonardo apresentaram clássicos do sertanejo em meio à onda de solidariedade pelo Rio Grande do Sul. Toda a renda do evento será revertida às vítimas da enchente, que, agora, começam uma etapa de reconstrução no Estado. O festival segue no domingo (9).