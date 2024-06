O festival Salve o Sul será realizado no Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta-feira (7) e no domingo (9). O evento, cujo objetivo é arrecadar doações para pessoas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul, reunirá mais de 30 artistas nacionais de diversos gêneros, e contará com transmissão ao vivo do Multishow e cobertura da RBS TV.