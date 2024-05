O apresentador Luciano Huck rebateu as críticas feitas por internautas nas redes sociais direcionadas aos famosos que estão se voluntariando e vindo ao Rio Grande do Sul prestar socorro às vítimas da enchente. Em participação no programa Mais Você nesta sexta-feira (15), o comunicador ponderou que estar presente fisicamente nas localidades afetadas é uma forma de também levar carinho e acolhimentos às pessoas.