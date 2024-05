Em um vídeo gravado no cenário da famosa Vila do Chaves, o filho de Roberto Bolaños se solidarizou com a população gaúcha que sofre com a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Roberto Gómez Fernández, herdeiro do criador e protagonista da série mexicana, salientou que o Estado precisa de diversos tipos de doações, e mandou uma mensagem carinhosa ao povo brasileiro nessa quinta-feira (16).