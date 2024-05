Afastada das águas do Guaíba, a Restinga não foi atingida pela enchente que prejudica a vida social e econômica de outros bairros de Porto Alegre. Ainda assim, terá de esperar para sediar a 1ª Feira do Livro, realizada pela Câmara Riograndense do Livro (CRL). O evento, que seria realizado nos dias 17 e 18 de maio, movimentando a Rua Macedônia com cerca de 20 bancas de livros, foi adiado e só será remarcado quando o desânimo geral que paira no Estado diminuir.