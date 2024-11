Enquanto se amarga a notícia de que a maioria dos brasileiros não tem o costume de ler livros, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a Feira do Livro de Porto Alegre encerrou sua 70ª edição comemorando um aumento no número de vendas. Foram 241.246 obras comercializadas em 20 dias, crescimento de 14% em relação ao ano passado.