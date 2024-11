Três amigos sentam juntos em uma tarde de calor em Porto Alegre para bater papo e relembrar as suas histórias. Uma atividade que ocorre com frequência em vários cantos da cidade e aconteceu, novamente, neste domingo (3). E a conversa, felizmente, foi compartilhada com uma animada plateia, que lotou a sala Noé de Melo Freitas, no Espaço Força e Luz, no Centro Histórico, dentro das atividades da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre.