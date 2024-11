Na mesma época em que os jacarandás desabrocham, milhares de leitores ávidos se dirigem, anualmente, até a Praça da Alfandega, no Centro Histórico, com o objetivo de garantir exemplares, usufruir de saldos e aproveitar a Feira do Livro de Porto Alegre. Neste sábado (2), no primeiro final de semana do evento deste ano, nem mesmo o sol e o calor afugentaram os visitantes.