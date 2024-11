A Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, voltou a pulsar em ritmo de Feira do Livro na manhã desta sexta-feira (1º). As bancas das áreas adulta e infantil começaram a operar pontualmente às 10h, dando início à edição septuagenária do evento literário, que carrega o mérito de chegar aos 70 anos de forma ininterrupta.