Nova biografia detalha histórias da infância e traz fatos e fotos inéditas da vida de Leonel Brizola

Foram 20 anos de pesquisas e entrevistas, vasculhando e garimpado detalhes ainda pouco conhecidos da história de um gaúcho tinhoso que marcou a cena política brasileira no século 20. No próximo dia 13, em Porto Alegre (veja os detalhes abaixo), o jornalista Cleber Dioni Tentardini lança o livro No Fio da História, a vida de Leonel Brizola (D’fato Editora Jornalística).

A ideia de escrever a biografia nasceu no início dos anos 2000, depois da conclusão de um perfil sobre o ex-presidente João Goulart, o Jango, cunhado de Brizola, para a Assembleia Legislativa.

À época, Tentardini foi estimulado por colegas a continuar o trabalho, focando no personagem que atuou como prefeito de Porto Alegre, governador do RS e do Rio de Janeiro, líder do Movimento da Legalidade, deputado estadual e federal e candidato à Presidência da República.

— Priorizei a infância de Brizola, da qual se sabe muito pouco. Ele morreu em 2004, mas eu ainda consegui entrevistar todas as pessoas próximas. Reuni um material muito interessante, inclusive algumas imagens raras — conta o autor, que percorreu arquivos, museus, bibliotecas, secretarias de escolas, igrejas e cartórios.

Trata-se de uma grande reportagem. Segundo Tentardini, "não tem nada de ficção, não é um romance".

— Está tudo lá, inclusive temas que a família preferia que não tivessem sido abordados. É a vida dele, sem emitir nada. Brizola, como outros personagens históricos, foi um homem de seu tempo, com tudo o que isso significa — reflete o escritor.

Foi Tentardini quem trouxe a público, pela primeira vez, parte da história da mais nova e única filha viva do ex-governador. O teste de DNA foi positivo, mas a paternidade não foi reconhecida pela Justiça. Outras revelações ficaram reservadas para o livro e serão conhecidas a partir de agora.

Quem se propõe a escrever a biografia de um personagem importante da história do Brasil, e que seja realmente honesta com os leitores, tem que estar preparado para desconstruir mitos. CLEBER DIONI TENTARDINI Jornalista e escritor

Ao longo do trabalho, o jornalista entrevistou os irmãos do político e a sobrinha, encontrou outros familiares, ouviu colegas e professores das séries iniciais, além de amigos de infância, hoje todos falecidos. Localizou, inclusive, a senhora que acompanhou Brizola de trem, aos 14 anos, do Interior para a Capital.

A obra detalha curiosidades, vitórias, derrotas, decepções, amores, fúrias, perseguições, reconciliações e conchavos. Mostra dezenas de fotos, antigas e atuais, e também charges e reproduções de jornais, inclusive um achado inédito, guardado em cofre: a histórica metralhadora com que o governador gaúcho se movimentava no Palácio Piratini durante a Legalidade, o maior acontecimento político que sacudiu o Brasil após a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961.

O livro teve a edição do jornalista João Borges de Souza, a quem Tentardini rende homenagem (ele morreu em 2022), e a contribuição de colegas como Elmar Bones da Costa e Fernando Brito.

Serviço

O quê: lançamento do livro No Fio da História, a vida de Leonel Brizola, de Cleber Dioni Tentardini

Quando: 13 de março, das 17h30min às 20h

Onde: Parangolé Bar, na Rua General Lima e Silva, 240, Cidade Baixa, Porto Alegre

Mais detalhes: haverá um show de Lígia Lazevi (couvert de R$ 15) a partir das 20h. Reservas pelo WhatsApp 99196-3899

Sobre o autor

Jornalista gaúcho, Cleber Dioni Tentardini é autor de Patrimônio Ameaçado, sobre as fundações gaúchas extintas; O menino que se tornou Brizola, livro-reportagem; e Usina Eólica Cerro Chato, a primeira usina de geração de energia a partir dos ventos construída no Pampa pela Eletrosul/Eletrobras.