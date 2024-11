Quando tinha 13 anos e vivia com a família no Alegrete, Sergio Faraco adquiriu um hobby: o de jogar sinuca. Matava aulas no Colégio Oswaldo Aranha para ir ao clube Cassino, onde, cedo da manhã, com o salão fechado para o público, disputava partidas com os garçons. Chegou a ganhar um campeonato na cidade da Fronteira Oeste, tirando o primeiro lugar com direito a um troféu em forma de taça. Ao voltar para casa com a condecoração, recebeu uma reprimenda do pai.