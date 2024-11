"Tem livro do Jeferson Tenório, da Bell Hooks ou da Djamila Ribeiro?" Foi um dos questionamentos mais frequentes na banca da Traça durante os 20 dias da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, que se encerra nesta quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra. Funcionário do sebo, Jairo Drews percebeu um interesse latente do público por escritores negros.